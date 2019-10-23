4 arkadaşını yakarak öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul Beyoğlu'ndaki Jurnal Sokak'ta bulunan bir dairede kalan sekiz arkadaş arasında temizlik yüzünden tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma sonrasında 3 Mart 2019'da arkadaşları uyuduğu sırada eve gelen Özkan Elmas evi ateşe vermişti. Olayda 4 kişi yanarak can verirken, 2 kişi yaralanmıştı.

Sanık Özkan Elmas'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Özkan Elmas ile avukatları katılırken, yangından yaralı kurtulan Ramazan Cingözce ve yangında hayatını kaybeden Ersin Büker'in ablası Özlem Temel ve kardeşi Mehmet Büker de şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısının açıkladığı esas hakkındaki mütalaada, apartmanda ikinci katta bulunan dairede, sanık Özkan Elmas ile birlikte 8 kişinin daha kaldığı ve odaların temizlenmesi konusunda iş bölümü yapıldığı kaydedildi. Sanık Özkan Elmas'ın temizlik yapması gerektiği yerden ayrıldığı ve bu nedenle Ramazan Cingözce ile aralarında tartışma çıktığının belirtildiği mütalaada, “Sanık Özkan Elmas'ın eşyalarının arkadaşları tarafından dışarıya çıkarıldığı, 3 Mart 2019 günü sanık eve gelerek durumu görmesi üzerine saat gece 03:00’de evden ayrıldığı, bu esnada mağdur müştekilerin ve maktullerin evde uyumakta olduğunu görmüştür.

Saat 07.00’da sanığın eve tekrar gelerek arkadaşlarının uyuduğu esnada evde bulunan çekyatı ateşe verdiği ve yangının büyümesi sonucunda evden ayrıldığı daha sonra olay yeri inceleme ve otopsi raporlarına göre yangından dolayı zehirlenerek maktullerin hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Sanık Özkan Elmas'ın diğer sanık olan amcası Yusuf Elmas'ın yanına gittiğinin anlatıldığı mütalaada amcasına 4 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığını anlattığı ve para istediği belirtildi. Mütalaada, sanık Yusuf Elmas'ın Özkan Elmas'a para vermediği fakat kaçması için bilet aldığı bu nedenle de eyleminin suçluyu kayırmak olduğu anlatıldı.

Mütalaada, sanık Özkan Elmas'ın ‘Kasten öldürme', ‘Kasten öldürmeye teşebbüs', ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve ‘Mala zarar verme' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl 2 aydan 49 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Yeğeninin kaçmasına yardım eden sanık Yusuf Elmas hakkında ise ‘Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özkan Elmas'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tarafların mütalaaya ilişkin savunma yapması için ek süre veren heyet, duruşmayı erteledi. (İHA)