Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

4 aylık bebek feci şekilde can verdi!

Adana'nın Seyhan ilçesinde 4 aylık bebek, yatağında hayatını kaybetti. Bebeğin, 3 yaşındaki ağabeyi ağzını kapattığı için nefessiz kalmış olabileceği ileri sürüldü.

17:43 -
Haberler Gündem
4 aylık bebek feci şekilde can verdi!

Alınan bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi’ndeki evlerinde yatağında yatan 4 aylık Delal D’nin hareketsiz olduğunu fark eden annesi 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde bebeğin öldüğünü belirledi.

İLGİLİ HABERBidon içinde bebek cesedi bulunduBidon içinde bebek cesedi bulundu

Bebeğin, 3 yaşındaki ağabeyi R.D. ile aynı yatakta yattığı ve ağzının R.D. tarafından kapatıldığı için nefessiz kalmış olabileceği ileri sürüldü. Yapılan incelemenin ardından 4 aylık Delal D’nin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin ölüm nedeni otopsi sonucu kesinleşecek. AA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more