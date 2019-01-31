4 aylık bebek feci şekilde can verdi!

Alınan bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi’ndeki evlerinde yatağında yatan 4 aylık Delal D’nin hareketsiz olduğunu fark eden annesi 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde bebeğin öldüğünü belirledi.
Bebeğin, 3 yaşındaki ağabeyi R.D. ile aynı yatakta yattığı ve ağzının R.D. tarafından kapatıldığı için nefessiz kalmış olabileceği ileri sürüldü. Yapılan incelemenin ardından 4 aylık Delal D’nin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin ölüm nedeni otopsi sonucu kesinleşecek. AA
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