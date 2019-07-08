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4 gündür aranıyordu! Esma’dan iyi haber geldi

Cuma günü Olukkoyağı Mahallesi'nden minibüsle ilçe merkezine giden Esma Esin Gülal'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan ekipler Esma'yı bir marketin önünde beklerken bulundu.

23:03 -
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4 gündür aranıyordu! Esma’dan iyi haber geldi

Edinilen bilgiye göre, 5 Temmuz 2019’da yaşadığı Olukkoyağı Mahallesi'nden dolmuş ile şehir merkezine inen Esma Esin Gülal'den bir daha haber alınamadı. Genç kızın eve gelmemesi üzerine telaşa kapılan ailesi kız çocuğunu her yerde ararken, kayıp çocuklarının bulunması için konuyu güvenlik birimlerine haber verdiler.

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MARKETİN ÖNÜNDE BULUNDU

Jandarmaya müracaatta bulunan Gülal ailesi, 5 Temmuz günü öğlen saatlerinde eden kimseye haber vermeden ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını, kızlarının daha önceden evden habersiz gittiğini beyan ettiler. 4 gündür kayıp olarak aranan Esma Esin Gülal, bir marketin önünde beklerken jandarma ekibince bulundu. Ailesine teslim edilen Gülal’ın, 4 gün boyunca nerede olduğuyla ilgili bilgi verilmedi. AJANSLAR

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