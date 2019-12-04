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4 gündür aranıyordu! Şüpheli ölüm…

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, 4 gündür kayıp olan Mehmet Eker'in (36), uçurumun dibinde cansız bedenine ulaşıldı.

22:33 -
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4 gündür aranıyordu! Şüpheli ölüm…

Çamlıyayla ilçesinde, hayvan besiciliği yapan Mehmet Eker’den 4 gündür haber alamayan ailesi durumu jandarma ve polise bildirdi. Polis ekiplerince Eker’i bulmak için çalışma başlatıldı.

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Çalışmada, Baştepe mevkiinde, Eker’in aracı yaklaşık 200 metrelik uçurumun kenarında bulundu. Ekipler, yaptıkları incelemede Eker’in uçurumdan aşağı düştüğünü belirledi.

Yapılan aramada Mehmet Eker’in cesedi de uçurumun dibinde bulundu. Arama kurtarma ve jandarma ekiplerinin cesedi uçurumdan çıkartmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Eker’in kaybolmadan önce sosyal medya hesabında düştüğü yerden video yayınladığı görüldü.  DHA

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