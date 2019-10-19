4 gündür haber alınamayan bankacıdan iyi haber

Gerze ilçesinde 15 Ekim Salı günü saat 20.00’den sonra kendisinden haber alınamayan ve bir kamu bankasında çalışan Samet Türk’ün bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatılmış, Türk’ün aracı Yenikent köyü Töngel Sokağı’nda terk edilmiş vaziyette bulununca denizde de arama çalışmaları yapılmıştı.

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4 gündür haber alınamayan Türk’ten iyi haber geldi. Kayıp gencin kardeşi Çağlar Türk sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımla, “Ağabeyim sağ salim evine döndü, herkesten Allah razı olsun. Jandarma, polis ve arama kurtarma ekipleri, arayan, yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi. İHA