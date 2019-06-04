4 Haziran Hadi ipucu sorusu: MFÖ grubunun 2017 yılında çıkan son albümünün ismi nedir?

Türkçe Pop Gecesi bugün 20:30'da! Bugünkü ipucu bir pop ve rock müzik grubumuz ile ilgil. 1984 yılında çıkardıkları “Ele Güne Karşı Yapayalnız” ile müzik hayatlarına başlayan grubun son albümü 2017 yılında çıkmıştı.Bu albümün ismini biliyor musunuz?

4 HAZİRAN HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: Kendi Kendine

Mazhar Fuat Özkan, kısaca MFÖ, Türk pop ve rock müzik grubu. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşmaktadır. 1984 yılında çıkardıkları Ele Güne Karşı Yapayalnız ile müzik hayatlarına başlayan grup, bu albümdeki “Ele Güne Karşı”, “Güllerin İçinden”, “Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da”, “Yalnızlık Ömür Boyu” gibi şarkılarla dikkat çekti. 1985 ve 1988 yıllarında sırasıyla “Diday Diday Day” ve “Sufi” şarkılarıyla Türkiye’yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmişlerdir.