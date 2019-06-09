4 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! ‘Şok’ eden ifade

Beşiktaş TEM Otoyolu’nda 3’ü çocuk 4 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kazaya makas atan bir aracın neden olduğunu belirledi. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, makas atan araçta Yusuf A. (23), Abdülsamet T. (29) ve Merve Ş.’nin (17) olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda makas atan araçtaki şüphelilerden sürücü Yusuf A. ve Abdülsamet T.’yi arabasına alarak olay yerinden kaçıran Abdülsamet’in babası Mehmet T. ‘nin Bağcılar’da olduğu tespit edildi. Mehmet T. burada gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ne getirildi.

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“KAZA OLDUKTAN SONRA ŞOKA GİRDİK”

Mehmet T.’nin ilk ifadesinde “Biz Beykoz’da yemek yedik. Hepimiz alkol aldık. Yemekten dönüyorduk. Kaza olduktan sonra şoka girdik. Sonra olay yerinden ayrıldık” dediği öğrenildi. Mehmet T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkışta basın mensuplarının sorularına “Ben vurmadım vuranın arkadaşının babasıyım. Ambulansı aradım. Kaçmadım” dedi.

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ANTALYA’DA ARAÇTAN İNMİŞ

Çalışmalarını yoğunlaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polis ekiplerinin fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda Yusuf A. ve Abdülsamet T’nin sabaha karşı Selman U. ve Murat Ş. tarafından otomobil ile Antalya’ya kaçırıldığı belirlendi. Şüphelilerin izine Burdur’da rastlayan ekipler, Abdülsamet T., Selman U. ve Murat Ş.’yi araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Kazaya neden olan aracı kullanan sürücü Yusuf A.’nın ise Antalya’da araçtan indiği öğrenildi. Gözaltına alınan Abdülsamet T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken Selman U. ve Murat Ş. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Abdülsamet T.’nin Burdur’a kaçarken ağabeyi Ahmet T.’nin kimliğiyle yakalandığı belirlendi. Polis ekipleri, kazaya neden olan aracı kullanan Yusuf A.’yı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Makas terörü sonucu 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin mahkemeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA