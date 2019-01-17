4 saatte 7 milyonluk vurgun rekoru

İstanbul Fatih’te tarihi iş hanlarına girerek 7 milyon lira çalan ‘Ayanlar’ isimli çete çökertildi. Operasyonun ardından bölgeden hırsızlık anonslarının azaldığı öğrenilirken, çetenin yaklaşık 4 saatte 50 iş yerine girerek rekor kırdıkları ortaya çıktı.

Polis ekipleri, Kasım ayında İstanbul Fatih'te bulunan tekstil ürünlerinin satıldığı Yenihan'daki hırsızlık olayıyla ilgili başlattı. Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık yapanların ‘Ayanlar' isimli çete olduğunu belirledi.

2 AYDA 200 İŞ YERİNDEN 7 MİLYONLUK VURGUN

Çetenin liderliğini Mazlum T.'nin, çete liderinin yardımcısının ise Bayram Y. olduğu tespit edilirken, Pazar günleri iş hanlarının çatısından giren çetenin, tadilat süsü vererek yaklaşık 2 ay içerisinde toplam 200 iş yerini soyduğu belirlendi.

13 Ocak'ta Erciyes Han'da çeteye hırsızlık yaptıkları anda operasyon düzenleyen polis ekipleri, çete lideri Mazlum T. eşi Merve T. , Bayram Y. ve çetenin kasası Yüksel A. ile birlikte 9 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çalıntı para ve ziynet eşyaları ile birlikte hırsızlıkta kullanılan araçlar da ele geçirildi.

REKOR KIRDILAR

Emniyet’te yapılan sorgulamalarda çetenin hedef aldıkları iş yerlerinde kılık değiştirerek keşif yaptıktan sonra hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Güvenlik kameralarının incelemesi sonucu çetenin 4 saat içerisinde 50 iş yerini soyarak rekor kırdıkları ortaya çıkarken, çeteye yönelik operasyonun ardından Fatih bölgesinden hırsızlık anonslarının azaldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.