4 saniyelik trafik kavgasını bu kez savcı anlattı

İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz yıl eylül ayında, trafikte seyir halinde olan ve İstanbul'da Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan O.B.'nin (42) aracı başka bir araç ile burun buruna geldi. Yaklaşık 4 saniye duraklayan iki araç yoluna devam ettikten sonra karakola giden savcı, diğer aracın sürücüsü Erol Aksoy'un (37) kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine geceyi gözaltında geçiren Erol Aksoy, tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemeden 70 bin lira kefalet ödemesi ve hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol Aksoy'un trafikte birkaç saniye karşılaştığı aracın sürücüsü olan savcı O.B.'ye yönelik “arabanın frenleri yok senin a. koyayım” ifadelerini kullandığı iddiasıyla “alenen hakaret” suçundan 3 buçuk aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

‘4 SANİYELİK BİR OLAYDI'

Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada hakim karşısına çıkan sanık Erol Aksoy, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Sanık Aksoy savunmasında, “Benim aracın camları kapalıydı. Diğer aracın da camları kapalıydı. Zaten olay 4 saniyelik bir olaydı. Yol hakkı da benimdi. Yerler kaygandı. Kendisinin el işaretleri yaptığını gördüm. Herhangi bir karşılık vermedim” ifadelerini kullandı.



SAVCI: DEFALARCA KÜFRETTİ

Müşteki savcı O.B. ile tanık olan eşi G.B., duruşma günü görevde oldukları gerekçesiyle, duruşmadan yaklaşık 1 hafta önce, celse arasında ifade verdi.

Müşteki O.B. ifadesinde, eşi ve oğluyla araçta olduğunu söyleyerek, “Aracımda kontrollü bir şekilde karşıya geçtiğim esnada diğer aracın şoförü benim kavşağa kendisinden önce geçmeme sinirlenerek, hızlı bir biçimde aracıma doğru geldi. Çok az mesafe kala ani frenle bana çarpmadan durdu. Ben şoförle hiçbir şekilde muhatap olmadım. Bu sırada açık camından bana hitaben “bu arabanın freni yok, senin a. koyarım” şeklinde defalarca küfretti. Arkadaki araçlar korna çalınca ben biraz ilerledim. Yaklaşık 3-5 metre sonra küfürlerine devam edince durdum. Araçtan inmedim. Cam açık olduğu için küfürlerini çok net şekilde duydum” dedi. Sanığın plakasını alarak şikayetçi olduğunu belirten müşteki O.B., sanığın sözlerinin tehdit suçunu da oluşturduğunu ancak bu suçtan iddianame hazırlanamadığı için bu konuyla ilgili de şikayetçi olacağını söyledi. Tanık olarak dinlenen savcının eşi G.B. ise, aracın kavşakta hızla üzerlerine geldiğini ve savcı O.B.'ye yönelik küfrettiğini anlattı.

SANIK AVUKATI: SAVCI YOLA ATLADI

Sanık Erol Aksoy'un avukatı Abdullah Onur Eyüboğlu ise, müşteki savcı O.B.'nin yola atladığını belirterek, “Bu süre içerisinde müvekkilimin müştekiye defalarca küfretmesi mümkün değildir. Görüntülerde her iki aracın camları kapalıdır. Tanık olarak dinlettiği eşinin yanında olup olmadığı belli değildir. Çünkü ön tarafta tek başına oturmaktadır” dedi. Savcı ile eşinin celse arasında ifade vermesi üzerine avukat Eyüboğlu müşteki ve tanığa soruları olduğunu belirterek yeniden dinlenmelerini istedi.

‘BEBEKLE ARKADA OTURUYORDU'

Müşteki savcı O.B.'nin avukatı Mehmet Demir de, savcı ile tanık sıfatıyla ifade veren eşi G.B.'nin 5 aylık bebekleri olduğunu ve G.B.'nin arka koltukta oturduğunu, bu nedenle kamera görüntülerinde görünmediğini söyledi.

SAVCININ DURUŞMAYA GELMESİ İSTENDİ

Savcı O.B.'nin gelecek celse duruşmaya katılması için davetiyenin tebliğ edilmesine karar veren mahkeme hakimi, tanık G.B.'nin ise Ankara'da bulunması sebebiyle SEGBİS ile gelecek celse ifadesinin alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.