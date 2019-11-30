4 yıldır aranıyordu! Ailesini ziyaret ederken yakalandı

‘Nitelikli yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 4 yıldır firari olarak aranan O.A.’yı yakalamak için jandarma ekiplerince özel ekip kuruldu.

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Yapılan takibin ardından O.A.’nın Kestel ilçesinde oturan ailesini ziyaret edeceği bilgisine ulaşan jandarma, bölgede keşif yaptı. Ailesini ziyaret ettikten sonra evden çıkan O.A., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

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O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA