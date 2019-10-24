41 kadın polise FETÖ gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ'nün kadın polis yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 23 ilde 44 adrese düzenlenen baskında, 33’ü aktif, 8’i ise örgüt soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan 41 kadın polis gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadın polislerin, 2013-2014 yıllarında, polis okulu ve sonrasında FETÖ ablalarıyla toplantılar yaptıkları öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 17 kadın polisin hamile oldukları gerekçesiyle, 22'si ise ‘etkin pişmanlık’ kapsamında, adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.