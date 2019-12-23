47 kişi şehit olmuştu! İstanbul’a patlayıcı taşıyan baba-oğul yakalandı

İstihbarat birimleri; geçen hafta Diyarbakır’ın Bağlar, Kayapınar, Çınar ile Şanlıurfa’nın Siverek ilçelerinde PKK’ya yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütünün sansasyonel eylemlerde kullanacağı 371 kilo 475 gram patlayıcı ele geçirilirken 44 kişi gözaltına alındı.

TOPRAK ALTINA GÖMÜP BEKLETİYORLAR

PKK’ya ağır darbe vurulan operasyonla, örgütün patlayıcılarını bombalı eylem düzenlenecek şehirlere taşıyan ağı da çökertti. Örgüt bünyesinde çalışan sevk ağının, Suriye ve Irak’tan yurda sokulan patlayıcıları, Siverek’e bağlı Karacadağ bölgesinde toprağa gömüp bekleterek, eylem talimatı geldikten sonra saldırının düzenleneceği kente götürdüğü saptandı.

Tutuklanan 21 kişinin arasında bulunan A.E. ve oğlu B.E.’nin, üç yıl önce Beşiktaş’taki çifte bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıları, Siverek’in Karacadağ bölgesinden İstanbul’a götürdükleri tespit edildi.

SALDIRILARIN TALİMATINI VEREN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Patlayıcı sevk ağının, 4 milyon TL ödülle aranan ve geçen temmuz ayında etkisiz hale getirilen ‘Erhan Garzan Porsipi’ kod adlı İshak Özçaktu’ya bağlı çalıştıkları da belirlendi. Özçaktu’nun; İstanbul Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi (10 Ağustos 2015), Ankara Merasim Sokak (17 Şubat 2016), İstanbul Sancaktepe (12 Mayıs 2016), İstanbul Vezneciler (7 Haziran 2016), Antalya ATSO Binası (25 Ekim 2016), İstanbul Beşiktaş (10 Aralık 2016), Kayseri (17 Aralık 2016) saldırılarının talimatını verip, organize ettiği tespit edilmişti. (DHA)