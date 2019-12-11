48 maden işçisi işten çıkarıldı!

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Şetat Madencilik A.Ş. Krom ve Olivin işletmesinde çalışan işçiler işten çıkarıldı. Aynı anda işten çıkarılan 48 işçi, Orhaneli 9 Eylül Meydanı’nda basın açıklamasında bulundu. Maaşlarını, bayram mesailerini ve normal mesailerini 4 aydır alamadıklarını belirten işçiler, maaşlarının bir kısmının yatırılmasını talep ettiklerini fakat bu talebin yerine getirilmediğini belirtti.

“İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAYACAKLAR”

İşten çıkan İbrahim Susuzlar, “Bunlar bizim duygularımızla oynadılar. Ben 1 ay öncesi işi bırakmış olabilirim. Ama arkadaşlarım SGK’nın 29. Kod 25. Maddesi’nden iş sözleşmeleri feshedilmiştir. Bu madde çok ağır bir maddedir. Ne işsizlik maaşı alabilecekler ne de iş bulabilecekler, bu madde önlerine çıkacaktır. Şetat Madencilik’i Şetat yapan işçilerdir” dedi.

CHP, İYİ Parti ve Vatan Partisi temsilcileri de işçilere destek olurken emniyet güçleri önlem aldı. Basın açıklamasının ardından işçiler alandan sessizce ayrıldı. Basın mensupları ise gittikleri Şetat Madencilik işletmesinde hiçbir yetkili ile görüşemedi.

SGK 29. KOD 25. MADDE NEDİR?

SGK işten ayrılış kodlarına göre 29 kodu: “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamına gelmektedir.

İşverenin işçisini bu kod ile çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II bendi kapsamında belirtilen fiillerden birini işlemesi gerekmektedir. İHA