4,8 milyon Euroluk soygunun firarisi İstanbul’da yakalandısoygun yapmışlardı! Bekçiler yakaladı

İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan bekçiler dün gece şüphelilere yönelik Aksaray Meydanı’nda Genel Bilgi Tarama (GBT)’sı yapmaya başladı. Saat 21.30 sıralarında bekçiler davranışlarından şüphelendiği bir kişiyi de durdurarak kimlik istedi. Mahmut Ç. adına düzenlenen sahte kimliği polis ekiplerine veren şüpheli Aksaray'a bir eğlence mekanında gitmek istediğini söyledi.

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GÖZALTINA ALDILAR

Ekipler, sahte kimliği belirleyerek şüpheliyi gözaltına aldı. Bekçiler, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden destek isteyerek şüpheliyi Aksaray Polis Merkezi'ne getirdi. Polis merkezinde parmak izi alınan şüphelinin gerçek kimliğinin Mehmet Emin G. olduğu tespit edildi. Mehmet Emin G.'nin yapılan detaylı incelemesinde, Adana 5.Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık’ suçundan arandığı ortaya çıktı. Bekçiler Mehmet Emin G.'nin üst aramasında 30 bin 915 lira, cep telefonu ve sim kartı ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Adana'dan gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

25 HAZİRAN'DAN BERİ ARANIYORDU

25 Haziran'da Adana Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarında bulunan lojistik ve güvenlik hizmeti veren bir firmanın transferini yaptığı 4,8 milyon Euro, şirketin 6 yıllık güvenlik müdürü tarafından çalınmıştı. Hırsızlık olayıyla ilgili firari olarak aranan Mehmet Emin G.'nin de olaya karıştığı ve firmanın güvenlik müdürü Burak Ekinci'nin eşinin bir akrabası olduğu ortaya çıktı. DHA