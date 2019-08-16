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48 yıl hapis cezası vardı, özel ekip tarafından yakalandı

Bursa'da, 48 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Aycan Atmaca (26), kurulan özel ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı.

20:09 -
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48 yıl hapis cezası vardı, özel ekip tarafından yakalandı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 22 ayrı dosyadan kesinleşmiş toplam 48 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası ile 2 bin 400 TL para cezası bulunan Aycan Atmaca’yı bulmak için özel ekip kurdu.

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Bir süre şüpheliyi takibe alan ekipler, Atmaca’nın Kent Ormanı’nda bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla Atmaca’yı yakaladı. Emniyete götürülen Aycan Atmaca, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.  DHA

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