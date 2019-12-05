5 Aralık ne günü? Bugün hangi özel günler kutlanıyor?

5 Aralık&#8217;ta Dünya Kadın Hakları Günü, Mühendisler Günü ve Türk Kahvesi Günü kutlanıyor. Dünya Kadın Hakları Günü ülkemizde kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettiği gün olan 5 Aralık&#8217;ın her yıl dönümünde kutlanıyor.. İLGİLİ HABERBugün Dünya Türk Kahvesi günü! . . İLGİLİ HABER5 Aralık Dünya Mühendisler Günü nedir?. . İLGİLİ HABER 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?. . İLGİLİ HABERUlu Önder&#039;den Türk kadınlarına demokrasi hediyesi bugün verildi. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/5-aralik-ne-gunu-bugun-hangi-ozel-gunler-kutlaniyor-5492061","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/5-aralik-ne-gunu-bugun-hangi-ozel-gunler-kutlaniyor-5492061","pageType":"yazi","pageIdentifier":5492061,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5492061,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/5-aralik-ne-gunu-bugun-hangi-ozel-gunler-kutlaniyor-5492061/","headline":"5 Aralu0131k ne gu00fcnu00fc? Bugu00fcn hangi u00f6zel gu00fcnler kutlanu0131yor?","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/05/iecrop/shutterstock_1484887115_16_9_1575548644-880x495.jpg","author":"Utku Can Yalu00e7u0131n","dateCreated":1575548650,"datePublished":1575548650,"dateModified":1575548650,"info":"{"seo_news":"false"}"});