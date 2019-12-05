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5 Aralık ne günü? Bugün hangi özel günler kutlanıyor?

Bugün 5 Aralık ve bir çok özel gün bugün kutlanıyor. Hepsi birbirinden farklı olan bu özel günler hangileri? 5 Aralık ne günü?

15:24 -
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5 Aralık ne günü? Bugün hangi özel günler kutlanıyor?

5 Aralık’ta Dünya Kadın Hakları Günü, Mühendisler Günü ve Türk Kahvesi Günü kutlanıyor. Dünya Kadın Hakları Günü ülkemizde kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettiği gün olan 5 Aralık’ın her yıl dönümünde kutlanıyor.

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