5 aylık bebek beşiğinde yanarak öldü!

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. Sinan-Tuğba Savuç çiftinin evde olmadığı sırada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün odayı sardı.

BEŞİKTE UYUYORDU

Savuç çifti yangın çıktığını öğrenince itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale edip kısa sürede söndürdü. Ancak beşikte uyuyan 5 aylık Ferhat Savuç yanmış halde bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri de geldi. Bebeğin anne ve babası sinir krizleri geçirdi.

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Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bebeğin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İHA