5 bin 303 kişilik devlet medyası

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “TRT'den binlerce kişi maaş alıyor ama kaynaklar dışarıya akıtılıyor. Örneğin ‘Kuşlar Bizim Gibi' adlı dizi dışarıya yaptırıldı ve toplam maliyeti 4 milyon 450 bin Euro oldu. 31 Temmuz 2014 tarihinde TRT'ye teslim edilen dizi 4 yıl sonra yayına girdi'' dedi.

CHP'li Gürer'in önergesini cevaplayan Fuat Oktay da “Kuşlar Bizim Gibi adlı yapım gecikmeli olarak yayınlanmıştır” dedi.

TRT DESTEKLİ ANİMASYON

“Kuşlar Bizim Gibi” adlı animasyon, Bosna-Hersek yapımı ilk uzun metraj animasyon filmi olmuştu. Yapımcı Prime Time adlı şirketin, Feridüddin Attar'ın “Mantıku't-Tayr” isimli manzumesinden hareketle hayata geçirdiği projenin toplam bütçesi 7.5 milyon Euro oldu. Projenin yatırımcıları arasında Türkiye'den de TRT yer aldı ve parasal destek sağladı. Filmin ilk gösterimi Almanya'da Stuttgart Uluslararası Animasyon Filmleri Festivali'nde, 5 Mayıs 2017 tarihinde yapıldı. 16 Ekim 2018 tarihinde de TRT tarafından gecikmeli olarak yayınlandı.