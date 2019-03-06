5 bin işsiz hademe olmak için başvurdu

Kura sonucu da bu 5 bin kişiden sadece 84’ü temizlik işçisi olabildi. Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle Kurulun ihtiyacı olan, bahçıvan, temizlikçi, elektrikçi ve mobilyacı kadrolarına toplam 100 işçi alındı. Kurada ismi okunanlar büyük sevinç yaşarken, listeye giremeyen 5 bin 760 kişi ise eli boş döndü.

SADECE 4 GÜN

“Sürekli işçi” alımı için 15 Şubat'ta duyuruya çıkan HSK, bu kapsamda başvuruların 18-22 Şubat tarihleri arasında İŞKUR Ankara İl Müdürlüğü'ne yapılmasını istedi. Başvuru için “ilan tarihi itibarıyla Ankara'da ikamet etmek” şartı konuldu. Başvuru tarihinin 4 günle sınırlı tutulmasına karşın, 100 kişilik işçi kadrosu için 5 bin 860 kişi başvurdu.

Başvuru sayısının yüksek olması nedeniyle dün MEB Şura Salonu'nda kura töreni gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kura sonucunda 5 bin kişinin başvurduğu temizlik işleri için 84 kişi, 684 kişinin başvurduğu elektrik işleri için 4 kişi alındı. Yine ısıtma-sıhhi tesisat işleri için 4 kişi alınırken, 4 bahçıvan ve 4 mobilyacı da işe alınanlar arasına girdi. Toplamda 100 kişi işe alınırken, kurada isimleri çıkmayanlar ise salondan eli boş döndü.