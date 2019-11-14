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5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

Ordu’da matematik öğretmeni E.S., görevli olduğu ortaokulda, 5 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

10:50 -
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5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

Altınordu ilçesindeki bir ortaokulda matematik öğretmenliği yapan E.S., iddiaya göre, hepsi de 11 yaşında olan 5 kız öğrencisiyle, farklı zamanlarda kulaklarına ‘seni seviyorum' diyerek yakınlık kurmaya çalıştı.

TUTUKLANDI

Öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine yönelik davranışlarını ailelerine anlattı. Bunun üzerine öğrenci velileri, öğretmen E.S. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine E.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

matematik öğrenci Ordu Polis
Son güncelleme: 10:51 14.11.2019
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