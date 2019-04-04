5 milyon kişinin kişisel verilerini kopyalamış! Yakalandı…

Trabzon Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ​Türkiye üzerinden erişim engeli olan internet sitesinin sanal özel ağ kullanıp, yurt dışı bağlantısı sağlayarak, birçok kişinin kredi ile banka kartlarını ve kimlik bilgilerini kopyaladıklarını belirledi.

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Çalışma başlatan polis ekipleri, internet sitesinin moderatörünün M.K. olduğunu belirledi. Şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ele geçirirlen bilgisayar, harddisk ve flaş bellek kartlarında yaklaşık 5 milyon kişiye ait mail hesabı ve şifresi, sosyal medya hesabı, nüfus cüzdan fotoğraf ve fotokopileri ile mail hesaplarından alınmış hesap ekstreleri bulunduğu belirlendi.

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M.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, nitelikli dolandırıcılık, bilişim yoluyla hırsızlık, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi’ suçundan tutuklandı. DHA