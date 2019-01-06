5 Ocak Sayısal Loto sonuçları: Devirli ikramiye sahibini buldu!

5 Ocak tarihli Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Sayısal Loto oyununun 1181. çekiliş sonucuna göre büyük ikramiyeyi bir kişi kazandı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 20, 29, 38, 46 ve 47 olarak belirlendi. İşte Sayısal Loto sonucuna göre ikramiye dağılımı...

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Bu oyunda 6 rakamı doğru tahmin etmek için her hafta şansını deneyenler heyecanla Sayısal Loto sonuçlarını bekliyordu ve çekiliş sonucu belirlendi. Sayısal Loto oyununun 1181’inci hafta çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 51 bin 882 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

2 – 20 – 29 – 38 – 46 – 47



İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto