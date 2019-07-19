Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

5 yaşındaki Tuğba’dan kahreden haber

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sulama kanalına düşen Tuğba Çolak (5), yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Tuğba'nın ailesi, hastanede gözyaşlarına boğuldu.

21:03 -
Haberler Gündem
5 yaşındaki Tuğba’dan kahreden haber

Olay, öğleden sonra, Oyratlı köyünde meydana geldi. Özlem Çolak beraberinde kızı Tuğba ile birlikte tarlaya gitti. Annesi bir süre sonra kızının yanında olmadığını fark edince çevrede aramaya başladı.

Köy sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları sırasında küçük Tuğba, sulama kanalında bulundu. Sudan çıkarılan küçük Tuğba’nın, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılar kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Tuğba Çolak’ın cansız bedeni, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

İLGİLİ HABER12 yaşındaki Yusuf'un kahreden ölümü!12 yaşındaki Yusuf'un kahreden ölümü!

Bu sırada olayı duyup hastaneye gelen ve küçük kızın ölüm haberini alan akrabaları gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  DHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more