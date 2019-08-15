5 yıl aradan sonra ilk tren seferi!

İran ile Türkiye arasındaki Tebriz ve Van seferlerine 2015’te güvenlik gerekçesiyle ara verildi. Geçtiğimiz yıl bu hat tekrar açıldı. Yoğun talep üzerine hat, bu yıl Tahran’a kadar uzatıldı.188 yolcu kapasiteli Trans Asya Ekspresi, uzun aradan sonra ilk olarak 7 Ağustos’ta Tahran’dan hareket etti. İki günlük yolculuğun ardından Ankara’ya ulaştı. Aynı tren dün Ankara’dan, Tahran’a uzanan ilk seferini gerçekleştirmek üzere hareket etti. Keyifli ve uzun bir yolculuğun ardından içerisinde 50 İranlı yolcunun bulunduğu tren, 22 saatte Bitlis’in Tatvan ilçesine ulaştı. Buradan da Sultan Alparslan Feribotuyla 3 saatlik yolculuğun ardından Van’a geldi. Tren yolcuları burada çiçeklerle karşılandı. Kısa mola veren İranlı yolcular, daha sonra Van’ın Tuşba ilçesindeki İskele Garı’ndan tekrar trene binerek Tahran’a doğru yola çıktı. 188 yolcu kapasiteli trenin, haftada bir gün sefer yapacağı belirtildi.

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İRAN İLE TÜRKİYE ARASINDA DOSTLUKLARA SEBEP OLUR

Ankara’dan Tahran’a yolculuk yapan Makine Mühendisi Laya Hoseini, kardeşinin Ankara’da Eczacılık Fakültesini okuması nedeniyle 2 yıldan bu yana hep uçakla gelip gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Annemde uçak korkusu vardı. Ama tren olmadığı için kardeşimin ziyaretine mecburen uçakla gelip gidiyorduk. Tren seferleri bizim için çok iyi oldu. Uçakta bagajımızı sığdıramıyorduk. Dün Ankara Garı’nda trene binip yola çıktık. Bu seferler İran ile Türkiye arasında dostluklara da sebep olur. Çünkü İran’lılar Türkiye’yi çok seviyorlar. Burada gezmeyi çok seviyorlar. 5 sene önce tren seferleri vardı. Sonra kaldırıldı. Şimdi yeniden bu seferlerin başlaması çok iyi oldu. Yolculuk çok güzel geçti. Trenle Türkiye’nin bir çok kentini de görmüş olduk” dedi.

TURİZME KATKI SAĞLIYOR

Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ yaptığı açıklamada, tren seferlerinin uzun bir aradan sonra yeniden başlamasının Van adına güzel bir gelişme olduğunu söyledi. Altuğ, “Var olan bir uygulama sonradan iptal edildi. Şimdi tekrar başladı. Trenle gitmek isteyen misafirlerimiz buradan artık trenle gidebiliyor. Oradan Van’a trenle gelmek isteyen misafirlerimiz gelebiliyorlar. Bu memleketin turizmi açısındandan da çok önemli. Turizme katkı sağlıyor, olumlu yansıyor. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.