Kaza, öğleden sonra, Kartepe Ahmediye Mahallesi yolunda meydana geldi. Aslan Demir yönetimindeki 34 AGF 519 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metreden dereye uçtu.

Kazada sürücü Aslan Demir, Duygu Doğan ve Ümit Yalçın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acili arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş makineleriyle olay yerine ulaştıktan sonra müdahalede bulundu. Yaralılar yol kenarında bekletilen ambulanslara taşınarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA