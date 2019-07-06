50 yıldır elektriksiz olan mahalle artık aydınlanacak

Alpu İlçesi'ne bağlı Başören Mahallesi'ndeki Sarıçiçek Sokak halkı 50 yıldır elektriksiz bir yaşam sürüyor. Sokak sakinlerinin isyanının basında yer almasından sonra yetkililer harekete geçti. Bölgeye elektrik direkleri dikilmesi için hazırlıklara başlandı.

İHTİYAÇLARINI LÜKÜSLE KARŞILIYORLARDI

Mahalleye sadece 4 kilometre uzakta olan Sarıçiçek Sokak'ta yaşayanlar, elektrik ihtiyaçlarını mum, gaz lambası, el feneri veya lüküs lambada gidermeye çalışıyor. Sokak sakinlerinin elektrik ihtiyacını gidermek amacıyla Alpu Belediyesi tarafından küçük bir jeneratör yardımı yapılmış. Mazotla çalışan jeneratörün yakıtını da bazen belediye karşılasa da vatandaşlar çoğu zaman aralarında para toplayarak alabiliyor.

Akşamları sadece 2 saat çalıştırabildikleri jeneratör sayesinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışan sokak sakinleri ne buzdolabı ne de çamaşır makinesi kullanabiliyor. Gazyağı alabilen aileler lüküs lambada eşliğinde yemeklerini yiyor. Hayvancılık ile geçinen vatandaşlar, SÖZCÜ'den seslerini tüm Türkiye'ye duyurmasını istemişti.

BAŞVURULARI HEP SONUÇSUZ KALDI

Mahallelilerden, elektriğe ulaşabilmeleri için 27 ayrı kurumdan görüş almaları istendiği ve bu işlemlerin tamamlanmasına rağmen, mahalleye elektrik verilmediği ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, bölgede istenen iskanları almalarına rağmen şehir planlaması, haritalama ve toprak analizinin yapılması gerektiği yetkililer tarafından vatandaşlara bildirilince imkansızlıklar nedeniyle işlemleri yapamadıklarını anlattı.

DİREKLER İÇİN TALİMAT VERİLDİ… ELEKTRİĞE KAVUŞUYORLAR

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın talimatı sonrası bölgeye giden Alpu Kaymakamlığı yetkilileri bölgede incelemelerde bulundu. Kaymakamlık yetkililerinin ‘Yapı Kayıt Belgesi' ile müracaat etmeleri halinde elektrik geleceğini belirtmeleri üzerine sokak sakinleri gerekli girişimde bulundu. Elektik şirketinin yetkilileri tarafından incelemeler yapıldı. Yerinde tespit çalışmalarının ardından elektrik firması ekipleri, bölge halkının 50 yıl süren elektrik çilesini sonlandırmak amacıyla çalışmalarına başladı. Alınan bilgilere göre elektrik direklerinin dikiminin tamamlanmasının ardından bölgeye kısa bir süre içerisinde enerji verilmesi planlanıyor.