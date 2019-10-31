500 bin liralık altın soygunu

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesinde meydana geldi. Ellerinde tabanca olan kar maskeli iki kişi, vitrine saat ve altın dizen Fevzi Bulce’nin başına kabzayla vurup bayılttı. Vitrindeki ve tezgahtaki altınları alıp kaçmak isteyen soyguncuları fark eden esnafın müdahalesi sonucu şüphelilerden Murat Aydın yakalandı. Diğer şüpheli ise çaldığı altınlarla kaçtı.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Çevrede inceleme yapan polis, aracı olay yerinin iki sokak ilerisinde terk edilmiş halde buldu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada çok sayıda plaka ve tül çorap buldu. Otomobilin üzerindeki plakanın başka bir araca ait olduğu, orijinal plakanın ise 07 ABG 245 olduğu belirlendi.

Polis, bölgedeki arazide ve çevredeki binalarda uzun süre şüpheliyi aradı. Ekip, kaçan şüpheliyi bulmak için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soyguncunun, yaklaşık 500 bin lira değerinde altın çaldığı kaydedildi.

KUYUMCU: BOĞUŞTUK, BAŞIMA VURDULAR

Olay yerinde tedavisi yapılan Fevzi Bulce, “İş yerini yeni açmıştım. Saatleri vitrine diziyordum. İçeriye aynı anda iki kişi girdi. Ellerinde tabanca ve yüzlerinde maske vardı. Birden bana saldırdılar. Tabanca kabzasıyla başıma vurdular. Boğuştuk, aldığım darbe nedeniyle bayıldım. Kendime geldiğimde esnaf arkadaşların şüphelilerden birini yakaladıklarını gördüm. Ben de üzerine atladım. Gelen polis ekiplerine teslim ettik” dedi. Birisini yakaladık ancak diğeri kaçtı. Polis onu da arıyor” dedi. (DHA)