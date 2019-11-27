’55 ton cevher için 894 ton toprağa zehir karışacak’

Bursa Yenişehir'de Meyra Madencilik tarafından yapılan kurşun çinko bakır zenginleştirme tesisi ve atık barajına köylüler karşı çıkıyor. Meyra Madencilik 2015 yılında kapasite artışına giderek alanını 273 hektara çıkarmıştı. Firma 2015 de aldığı raporda zenginleştirme yapmayacağını açıklamasına rağmen 2019’da ruhsat alanını 345,62 hektara çıkardı hem de zenginleştirme tesisi ve atık barajını projeye ilave etti.

“OVALARIMIZ TEHDİT ALTINDA”

Bunun üzerine ovalarının tehdit altında olduğu gerekçesiyle eylem yapan Bursa ve Yenişehir Çevre Platformu üyeleri, “Yenişehir’de kimyasal çöplük istemiyoruz” sloganıyla madene karşı eylem yaptı. Çevre platformu sözcüsü Şafak Şenel Erdem, “Binlerce yıldır insanları beslemiş ovamız, en son çalışmaların da gösterdiği üzere tarihte ilk süt ürünlerinin üretildiği yer. Tesiste günde 1000 ton, yılda 300 bin ton cevher işlenecek, her gün 894 ton zehirli balçık topraklarımıza gömülecektir.

Söz konusu işletmede sadece Kirazlıyayla maden bölgesinden değil, Kütahya, Balikesir, Çanakkale illerinden gelen cevherde zenginleştirilecek ve çıkan zehirli atık bizim topraklarımıza gömülecektir. Hatta Kirazlıyayla'da rezervin bitmesi durumunda tüm cevherin dışarıdan sağlanacağı kendi ÇED raporlarında belirtilmiştir. Firmanın çıkaracağı günlük, her 55 ton cevher için 894 ton toprağımızın kimyasallarla kirletilmesini ve yaşam alanımıza gömülmesini istemiyoruz. Biz Yenişehir Ovası’nın Marmara'nın çöplüğü olmasını istemiyoruz” dedi.

“TOPRAKLARIMIZDAN MADEN DEĞİL BİBER ÇIKMALI”

Bölgenin deprem bölgesi olması nedeniyle de risk altında olduğunu belirten köylüler, bazı köylerinde hala su sorunu yaşandığını ve binlerce metreküp temiz suyu maden firmasına vermek istemediklerini belirtti. Köylüler, “Bizim topraklarımızda maden değil biber çıkmalı. Bizler yaşam alanımızı, suyumuzu, havamızı, toprağımızı koruyoruz. Toprağımızı işlemek, üretmek istiyoruz. Bizler yuvamız bildiğimiz bu toprakların Lübnanlı bir firma para kazansın diye yok edilmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.