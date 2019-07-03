556 işçi işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya!

Muğla’da Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1360 işçi bulunuyor. Bunların 807’si kadrolu, 556’sı ise mevsimlik işçi statüsünde görev yapıyor. İl genelinde orman yangınlarıyla mücadelede bir fiil arazide görev yapan işçi sayısı ise 922.

Yangınla mücadele kapsamında 556 mevsimlik işçilerinin işten çıkarılacak olması ‘Orman yangınlarıyla mücadelede personel sayısı yetecek mi?' sorusunu da akıllara getirirken, mevsimlik işçilerin görevlerine devam etmesi için sendikalar ve siyasilerin çözüme yönelik çalışma yürüttüğü öğrenildi.

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2018 YILINDA 335 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2018 yılı Orman Yangınları Değerlendirme Raporuna göre; Muğla’da 2018 yılında 355 adet orman yangını meydana geldi. 1977 yılından bu yana 2018 yılı sonu itibariyle kayıtları tutulan yangın sayısı 11 Bin 330 adet olurken Muğla’da yılbaşına düşen yangın ortalaması 270 olarak belirlendi. Ayrıca raporda, “Yaz aylarında yöremiz; yerli ve yabancı turistik amaçlı ziyaretçi akınına yoğun bir şekilde uğramakta olup, dağınık ve çok sayıda yerleşim birimlerinin ormanlarla iç içe olması, orman içi ve orman kenarında birçok kamp yeri, ören yeri ve piknik yerinin mevcudiyeti orman yangını riskini had safhaya çıkarmaktadır” ifadesi yer aldı. İHA