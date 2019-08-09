Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

6 gün sonra acı haber geldi!

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, 6 gün önce botla denize açılan ve akıntıya kapılarak kaybolan Enes Çelenk'in (17), Esenköy beldesi açıklarında cansız bedenine ulaşıldı.

20:12 -
Haberler Gündem
6 gün sonra acı haber geldi!

Yalova'nın Armutlu ilçesi Keçikaya mevkisine, 3 Ağustos Cumartesi günü arkadaşlarıyla kamp yapmaya giden Enes Çelenk, şişme botla denize açıldı. Bir süre sonra dalgalar nedeniyle akıntıya kapılan Çelenk, paniğe kapılarak denize atladı. Denizde yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan Çelenk, bir süre sonra gözden kayboldu.

İLGİLİ HABER3 yolcu teknesi battı: 31 ölü çok sayıda kayıp var3 yolcu teknesi battı: 31 ölü çok sayıda kayıp var

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Yalova Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Ekipleri ve Yalova Jandarması sevk edildi. Ekipler, Çelenk’i bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. 6 günlük çalışmaların ardından polis ekiplerince Enes Çelenk’in Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi açıklarında cansız bedenine ulaşıldı.

Denizden çıkarılan Enes Çelenk’in cansız bedeninin otopsi yapılmak için önce Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.  DHA

Son güncelleme: android-time 20:32 09.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more