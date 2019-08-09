6 gün sonra acı haber geldi!

Yalova'nın Armutlu ilçesi Keçikaya mevkisine, 3 Ağustos Cumartesi günü arkadaşlarıyla kamp yapmaya giden Enes Çelenk, şişme botla denize açıldı. Bir süre sonra dalgalar nedeniyle akıntıya kapılan Çelenk, paniğe kapılarak denize atladı. Denizde yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan Çelenk, bir süre sonra gözden kayboldu.

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Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Yalova Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Ekipleri ve Yalova Jandarması sevk edildi. Ekipler, Çelenk’i bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. 6 günlük çalışmaların ardından polis ekiplerince Enes Çelenk’in Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi açıklarında cansız bedenine ulaşıldı.

Denizden çıkarılan Enes Çelenk’in cansız bedeninin otopsi yapılmak için önce Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi. DHA