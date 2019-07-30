Son dakika haberi… 6 saat süren MGK sonrası kritik mesajlar!

MGK Bildirisi’nde, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe 1 ve Pençe 2 harekatlarının başarıyla yürütüldüğü belirtilerek, operasyon yapılan bölgeler tamamen temizlenene kadar terörle mücadele harekatının devam edeceği vurgulandı.

MGK sonrası yapılan açıklamada, ”Suriye sınırımız boyunca oluşan otorite boşluğunun ülkemize yönelik tehditleri artırması sebebiyle, sınır güvenliğimiz çevçevesinde bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir ‘barış koridoru’nun inşası için gayret sarfedileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir” denildi. Toplantıda ayrıca, ”Doğu Akdeniz’deki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik bölge barışı ve istikrarını esas alan, iş birliğinin gelişimine katkıda bulunan, kararlı ve ilkeli tutumumuzun sürdürülmesinin hayati önem arz ettiği kaydedilmiştir” ifadesi yer aldı.

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