‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ diyen Nurettin Yıldız’a tepki gösteren gazeteciye dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın Nurettin Yıldız'ın şikayeti üzerine başlatıldığı ifade edilerek, Zafer Arapkirli'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşıma yer verildi.

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“KIZ BABALARI NE BEKLİYORSUNUZ”

İddianamede, Zafer Arapkirli'nin Nurettin Yıldız'a yönelik “Evinize gittiğinizde karınızın, kızınızın suratına nasıl bakıyorsunuz? Bunu mu savunuyorsunuz? Bu lafların altına imza atıp yayınlasın burada… Utanmıyorlarsa! Kepazeliği ahlaksızlığı nasıl savunuyorsun. Bu aşağılık pisliklere kimse dur demeyecek mi?” şeklinde paylaşım yaptığı vurgulandı.

“DUYARLI BİR VATANDAŞ TEPKİSİ”

Zafer Arapkirli'nin de ifadesinde Twitter hesabının kendisine ait olduğunu söylediği belirtildi. İfadesinde, Nurettin Yıldız'ı tanımadığını belirten Zafer Arapkirli, söz konusu paylaşımı Nurettin Yıldız'ın açıklamalarını gördükten sonra duyarlı bir vatandaş ve bir kız babası olarak tepki göstermek için yaptığını bu şekilde bir serzenişte bulunduğunu, şahsi bir hakaretinin olmadığını vurguladı.

Davanın ilk duruşması yarın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.