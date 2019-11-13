6 yaşındaki Mustafa Kemal, annesinin cenaze namazında saf tuttu

Burdur’un Bucak ilçesindeki devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan, nöbet çıkışı Antalya’daki evine giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Özlem Süzer, son yolculuğuna uğurlandı.

ACILI EŞTEN AĞLATAN SÖZLER: ANNEN BUNUN İÇİNDE YATIYOR

Özlem Süzer için bugün Antalya Uncalı Mezarlığı’nda öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Antalya Eğitim Araştırma ve Devlet Hastanesi’nde memur olarak çalışan, Özlem Süzer’in eşi Murat Süzer, oğlu Mustafa Kemal, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

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Cenazede gözyaşı döken Murat Süzer, tabutu gösterdiği oğluna, “Annen bunun içinde yatıyor” dedi. Mustafa Kemal de annesi için kılınan cenaze namazında, babasıyla en ön safta yer alıp, yanındakilere bakarak, namaz kıldı. Murat Süzer de elini tuttuğu oğlunu teskin etti.

Daha önce Antalya’da görev yapan Özlem Süzer’in, yakın zamanda Bucak Devlet Hastanesi’ne tayin olduğu kaydedildi. (DHA)