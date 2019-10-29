6 yıl önce bugün açılmıştı, 403 milyon yolcu taşıdı

29 Ekim 2013’te hizmete açılan, 12 Mart 2019’dan itibaren Gebze-Halkalı hattında 43 durakta hizmet vermeye başladı.

YÜZDE 125 ARTIŞ

Marmaray’da 29 Ekim 2013-12 Mart 2019 arasında taşınan yolcu sayısı 318 milyon 330 bin 118 olurken, 13 Mart-29 Ekim tarihlerinde söz konusu rakam 84 milyon 355 bin 697 olarak gerçekleşti. Marmaray’da günlük taşınan yolcu sayısı ortalaması banliyö hattının açılmasıyla 162 binden yüzde 125 artışla 365 bin 176’ya çıktı.





EN YOĞUN DURAKLAR

Okulların açılmasından bu yana pazar günleri hariç taşınan yolcu sayısı 420 bin ile 470 bin arasında değişiyor. Hattın en yoğun durakları arasında başı çeken istasyonlar Sirkeci, Yenikapı, Üsküdar, Ayrılıkçeşmesi ve Söğütlüçeşme oldu.

GÜNDE 286 TREN ÇALIŞIYOR

Halihazırda, 43 istasyonun bulunduğu Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik mesafede, ortalama 120 dakikalık seyahat süresi ve günlük 286 trenle İstanbul halkına hizmet veriliyor.

Trenler, (birinci parkurda) Zeytinburnu- Söğütlüçeşme- Zeytinburnu arasında 8 dakika aralıklarla, (ikinci parkurda) Gebze-Halkalı-Gebze arasında ise 15 dakika aralıklarla yolcuların kullanımına sunuluyor. İlk parkurda seyahat eden yolcular Gebze yönüne gitmek için Söğütlüçeşme istasyonumuzda, Halkalı yönüne gitmek için Zeytinburnu istasyonunda aktarma yapabiliyor.

EN UZUN MESAFE 5.70 TL

Gebze’den Halkalı’ya 76,6 kilometrelik mesafe için maksimum 5,70 TL tam ücret belirlenirken öğrenciler bu mesafe için 2,75 TL ödüyor. Yolcular, kullandığı istasyon sayısına göre 2,60 TL ile 5,70 TL, öğrenciler ise 1,25 TL ile 2,75 TL arasında ödeme yapıyor. (AA)