6284 Sayılı Kanun nedir? 6284 Sayılı Kanun’un sağladığı haklar…

Ülkemizde her geçen gün şiddet olayları artarken 6284 sayılı kanun tekrar gündeme geldi. Kadın şiddete maruz kaldığında ne yapacağını, hangi haklara sahip olduğunu belirten kanun son günlerin en çok araştılan konularından da biri oldu.

6284 SAYILI KANUN

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı Kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor.

Kanun'da şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle veya acı çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanıyor.

6284 SAYILI KANUN’UN SAĞLADIĞI HAKLAR

1) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.

2) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.

3) Kadının hayatî tehlikesi bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

4) Şiddet uygulayanın, silahlanı kolluğa teslim etmesi, konuttan uzaklaştırılması.