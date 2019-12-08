7 Aralık Sayısal Loto sonuçları: İkiye bölündü!

7 Aralık Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda açıklandı. Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oldu. Bu hafta büyük ikramiye ikiye bölündü. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

7 – 10 – 11 – 13 – 31 – 46