Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

7 Aralık Sayısal Loto sonuçları: İkiye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ardından belli oldu. Şanslı numaralar sayesinde her çekilişte binlerce kişiye ikramiye kazandıran Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponların İzmir ve İstanbul'dan yatırıldığı duyuruldu. Haberimizden 7 Aralık Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

08:41 -
Haberler Gündem
7 Aralık Sayısal Loto sonuçları: İkiye bölündü!

7 Aralık Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda açıklandı. Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oldu. Bu hafta büyük ikramiye ikiye bölündü. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

7 – 10 – 11 – 13 – 31 – 46

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more