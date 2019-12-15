7 bin liralık tablet sipariş etti, gelen paketi açınca şoke oldu!

Olay, İzmir’in Balçova ilçesinde meydana geldi. Grafik tasarımcısı Zülfikar Fidancı, 2 Aralık günü bir alışveriş sitesinden tablet siparişi verdi. Bir gün sonra Fidancı’nın eline ulaşan kargonun içinden tablet yerine iki parça cam çıktı.

575 LİRALIK İNDİRİM CAZİP GELDİ

Güvenilir bulduğu için daha önce de siteden alışveriş yapan 50 yaşındaki Zülfikar Fidancı, başına gelen olay sonrası hem site yetkilileri, hem de gönderici firmayla irtibata geçti. Piyasa değeri 7 bin 500 TL olan tabletin, 6 bin 925 TL’ye düştüğünü görünce satın aldığını belirten Fidancı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“LEBLEBİ ALSAM VİDEOSUNU ÇEKECEĞİM”

“Site yetkilileri kargo tutanağı olup olmadığını sordu. Olmadığını söyledim. ‘Video çektiniz mi’ diye sordular. ‘Hayır’ dedim. Ürün tedarik eden firmanın yetkilileri de aynı soruları sordu ve sorumluluğun kargo şirketinde olduğunu söyledi. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdum. Paramı geri alacağımdan şüphem yok, çünkü haklıyım. Bundan sonra leblebi bile alsam kargocunun yanında açıp videosunu çekeceğim.”

“KONTROLE İZİN VERMEYEN KARGOCULARI BAKANLIĞA ŞİKAYET EDİN”

İnternet alışverişlerinde bu tarz sıkıntıların yaşandığını belirten Avukat Berfin Seydaoğlu, tüketicilerin mağdur olmaması için uyarılarda bulundu.

– Mesafeli satış sözleşmesinde tüketiciler çok dikkat etmez, ama ürün ayıplı çıkarsa sorumluluk alıcıya aittir.

– Ürünü teslim almadan önce kargo geldiği zaman mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Kargo çalışanlarının buna müsaade etmiyor olması, tamamen hukuka aykırı bir eylem. Böyle bir durumda tüketicilerin, Gümrük Bakanlığı’na şikayet hakları var. Şikayet durumunda kargo firmalarına idari para cezası uygulanıyor.

– Kargo elemanının ürünü incelemenize izin verilmemesi durumunda kargo fişine, ‘Kontrol ettirilmeden teslim alındı’ ibaresi düşülmesi gerekiyor. Eğer ürün ayıplı çıkarsa, bu durumu ispat olarak kullanabilirler.

– İade edilmesi durumunda ise bir nüshasının saklanması gerekiyor. Bunların yanı sıra ürünler açılırken kayıt altına almanızda bir ispat aracı olarak kullanılır. (DHA)