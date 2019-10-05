7 katlı binada yangın: 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, Harman Mahallesi Elçibey Caddesi Karanfil Apartmanında meydana geldi. 7 katlı binanın çatısında onarım sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, kaynakçı binanın içine kaçarak kurtuldu ancak hafif şekilde yaralandı.

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Yangın sırasında binanın önünde bulunan Mehmet Tekcan da (65), 7’nci kattaki dairede yaşamını yitiren Nazife Özdemir (90) için okutulan mevlide katılan yakınlarına durumu haber vermek için bindiği bina asansöründe mahsur kaldı. Asansörü açmaya çabalarken ellerinde kesikler oluşan ve dumandan etkilenen Tekcan, asansörün kapısı anahtarla açılarak kurtarıldı.

Yaralanan ve ismi henüz öğrenilemeyen kaynakçı ve Mehmet Tekcan ile 7’nci kattaki dairede dumandan etkilenen 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Bu sırada haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasıyla yangın alt katlara sıçramadan söndürüldü. Çatıda hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA