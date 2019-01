7 Ocak On Numara sonuçları: İkramiye üçe bölündü!

Milli Piyango İdaresi canlı yayınında On Numara sonuçları belli oldu. On Numara sonuçlarına göre 3 kişinin yüzü güldü. İşte belirlenen yirmi iki şanslı rakam ve On Numara çekiliş sonucu...

On Numara’da sonuçlar belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara’nın bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar 11, 12, 15, 17, 18, 24, 29, 30, 34, 35, 37, 47, 48, 51, 52, 54, 57, 68, 69, 71, 72 ve 77 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 246 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. ON NUMARA SONUÇLARI On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları; Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / KAŞ – BİLECİK / BOZÜYÜK – MERSİN / ERDEMLİ 11, 12, 15, 17, 18, 24, 29, 30, 34, 35, 37, 47, 48, 51, 52, 54, 57, 68, 69, 71, 72, 77 ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

