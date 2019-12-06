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7 suçtan aranıyordu! O firari yakalandı

Kayseri'de, 7 ayrı suçtan 5 aydır aranan ve 4 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ayhan K. (20), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

19:27 -
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7 suçtan aranıyordu! O firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’, ‘açıktan hırsızlık’, ‘mala zarar verme’, ‘oto hırsızlığı’, ‘otodan hırsızlık’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 5 aydır aranan Ayhan K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hakkında 4 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, polis ekiplerince merkez Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Anıl Sokak’taki eve yapılan baskın sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Cezaevi firar ettiği belirlenen Ayhan K., polisteki işlemlerinin ardından Gültepe Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.  DHA

Emniyet Kayseri Kocasinan Polis
Son güncelleme: 19:28 06.12.2019
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