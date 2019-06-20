7 yaşındaki çocuk Kur’an kursunda feci şekilde öldü!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde önceki gün korkunç bir olay yaşandı. Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Hz. Ali Camisi'nde Devran Eren isimli Kur'an kursu öğrencisi cami içerisindeki dolaptan bir şey almak için dolabın kapağını açtığı an, dolap üzerine yıkıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Devran Eren'nin yakını Fehmi Eren “Cennet kuşu cami şehidi. Devran Eren. Elif bası boynunda çantası, şimdi size soruyorum suçlu kim olabilir sizce bu kadar ihmalsizlik olabilir mi? Hayat bu kadar ucuz mu?” diyerek isyan etti.

ÖLÜM SONRASI TEDBİR

Konu ile alakalı Kocaeli İl Müftülüğü'nün cami öğretim görevlilerine mesajla bilgilendirme yaptığı öğrenildi. Bilgilendirme mesajında camilerde dolap, kitaplık vb. gibi eşyaların sabitlenmesi gerektiği ve tedbirler alınması gerektiğine değinildi. Minik Devran'ın Ağrı Doğubeyazıt'tan Dilovası'na misafirliğe geldiği öğrenilirken, savcılığın olaya el koyduğu ve Hz. Ali Camisi İmamı Yaşar Ö.'nün tutuklandığı da edinilen bilgiler arasında. Yaşanan olayla ilgili telefon bağlantısı gerçekleştirdiğimiz Dilovası İlçe Müftülüğü ise konu hakkında bilgi

veremeyeceğini belirterek sessizliğini korudu.