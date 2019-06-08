70 kilometrelik bayram dönüşü kuyruğu!

9 günlük Ramazan Bayramı sonrası ulaşımda dönüş çilesi devam ediyor. İstanbul'u Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Özelikle Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşe geçen binlerce araç Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan 70 kilometrelik kısımda uzun kuyrukları oluşurken, trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi. Trafiğin yavaş işlediği yolda olası bir aksaklığın yaşanmaması için Karabük Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, ağır tonajlı TIR ve kamyonların ise geçişlerine izin verilmiyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğin yoğun şekilde devam ettiği bölgede uzun araç kuyrukları ise drone ile havadan görüntülendi. İHA