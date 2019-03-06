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70 milyon liralık Milli Piyango biletinin sahibi hâlâ ortaya çıkmadı!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nce, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisinin henüz başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin ödenmediği bildirildi.

20:08 -
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70 milyon liralık Milli Piyango biletinin sahibi hâlâ ortaya çıkmadı!

MPİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesi’ne sevk edildiği ve Ali Özçalımlı isimli Milli Piyango seyyar bayisine satılan “7615536” numaralı tam bilete isabet ettiği belirtildi.

Söz konusu Milli Piyango biletinin talihlisinin ikramiyesini almak üzere henüz Milli Piyango İdaresi’ne başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin idare tarafından ödenmediği kaydedildi. AA

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Son güncelleme: android-time 20:34 06.03.2019
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