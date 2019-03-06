70 milyon liralık Milli Piyango biletinin sahibi hâlâ ortaya çıkmadı!

MPİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesi’ne sevk edildiği ve Ali Özçalımlı isimli Milli Piyango seyyar bayisine satılan “7615536” numaralı tam bilete isabet ettiği belirtildi.

Söz konusu Milli Piyango biletinin talihlisinin ikramiyesini almak üzere henüz Milli Piyango İdaresi’ne başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin idare tarafından ödenmediği kaydedildi. AA