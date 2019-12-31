73 yaşındaki kadını av tüfeğiyle vurdu

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen 37 yaşındaki E.S., komşusu Naile Ç.‘yi henüz belirlenemeyen nedenle av tüfeğiyle yaraladı.

TÜFEĞİYLE TESLİM OLDU

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan 73 yaşındaki kadın, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli E.S. ise elindeki tüfekle mahallede bulunan güvenlik korucularının yanına giderek “Ben vurdum, kadını ben vurdum” diyerek teslim oldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü. (AA)