8 bin nüfuslu mahallenin üçte ikisi Suriyeli

2007 yılında 10 bin civarında Türk nüfusa sahip Önder Mahallesi, 11 yılda Suriyeli mültecilerin yoğunlukta yaşadığı yerleşim yerine dönüştü. Suriyelilerin sayısı arttıkça mahallede yaşayan Türk nüfus azaldı. 2018 yılında, toplam 8 bin nüfusun yaklaşık üçte ikisini Suriyelilerin oluşturduğu belirlendi. Mahallede Suriyeli esnaf sayısı da Suriyeli nüfus ile birlikte arttı. Caddeler, Arapça levhalı iş yerleri ile doldu. Mahallenin ana caddesi Selçuk Caddesi’nde bakkaldan berbere, dönerciye ve kasap dükkanına kadar her yerde Arapça levha ve yazılar göze çarpıyor.

6 BİN CİVARINDA SURİYELİ

Önder Merkez Camii İmamı Kadri Sav, mahallede 6 bin civarında Suriyeli olduğunu söyleyerek, “Mahallemizde konutlar genelde eski yapı. Hem yapılaşma eski olduğu için hem de Suriyeli nüfus arttıkça Türk nüfus göç etti. Eğer Türk oturuyorsa, o da durumu iyi olmadığından, başka yere gidemediğinden oturuyordur” dedi.

‘CEMAATİN ÇOĞU SURİYELİ’

Eski evlerde Suriyelilerin çoğunlukta olduğunu anlatan Sav, mahallede genelde Halep’ten gelenlerin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Dükkanlardan tutun, berberlerden tutun bütün iş yerleri Suriyelilerin elinde. Mahallenin üçte ikisi Suriyelilerden. Yaz Kuran kursu derslerinde Türk çocukları bulup 15 kişi bir sınıf oluşturarak ders verme imkanımız bulunmadığından, yan camilerde Türk çocukların fazla olduğu camilerde ders verdik. Bu camide Suriyelilere ders veriliyor. 250 üzerinde erkek, bir o kadar da kız çocuğumuz burada Kuran dersleri, hadis ve akide dersleri alıyor. Bizim cami cemaatimizde de Suriyeliler Türklerden daha fazladır. Öğle namazında cemaatimiz yaklaşık 50 kişiydi, bunların ortalama 35 kişisi Suriyeliydi. Genelde Suriye’nin Halep şehrinden gelenler bu mahallede oturuyor. Bundan dolayı bizim bu mahalleye ‘Küçük Halep’ deniliyor.”

‘KÜÇÜK HALEP’

Berber Rüştü Baysa da mahalleye ‘Küçük Halep’ denildiğini belirterek, “İnsanlar dolmuşa binerken bile ‘Halep’ten geçiyor mu?’ diye soruyorlar. Devletten beklentimiz bize ne hak tanınıyorsa onlara da o haklar tanınsın” dedi.

‘SURİYELİLER MEMNUN’

Mahallenin Suriyeli berberi Hüseyin Haceri ise Halep’ten geldiğini söyleyerek, “7 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Türkiye’den çok memnunum. Bu mahallede genelde Suriyeli nüfus var. Türkçeyi Halep’te öğrendim. Orada çok Türkmen vardı. Savaştan sonra belki Türkiye’de kalırım” diye konuştu.

Suriyeli marketçi Ali Bozo da “5 yıldır Türkiye’deyim ve bu mahallede yaşıyorum. Halep’ten direkt buraya geldim. 1,5 yıldır bu dükkanı işletiyorum. Savaştan sonra dönmeyi düşünüyorum, insanın vatanı gibi yok” dedi.

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)



