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8 Eylül Hadi ipucu sorusu: İpsala Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Son zamanların en popüler canlı bilgi yarışması Hadi, Instagram'dan ipucu sorularını yayınlamaya devam ediyor. 8 Eylül Hadi ipucu sorusu: İpsala Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır? İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

16:57 -
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8 Eylül Hadi ipucu sorusu: İpsala Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır?

Hadi Klasik bu akşam 20:30’da. Ülkemizdeki sınır kapıları hangi ülkelere açılıyor biliyor muyuz? İpucumuz sınır kapılarımızdan birinden geliyor. “İpsala Sınır Kapısı” hangi ülkeye açılır?

8 EYLÜL HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: Yunanistan

Turkcell’in geliştirdiği canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması. Her gün saat 20:30’da Müge BOZ veya Merve TOY’un canlı sunumuyla yapılan yarışmada sponsorların katkılarıyla gerçek para ödülü verilmektedir. Yarışma akıllı telefon tablet gibi mobil cihazlara sahip olan kullanıcılara açıktır.

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