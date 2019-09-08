8 Eylül Hadi ipucu sorusu: İpsala Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır?

Hadi Klasik bu akşam 20:30’da. Ülkemizdeki sınır kapıları hangi ülkelere açılıyor biliyor muyuz? İpucumuz sınır kapılarımızdan birinden geliyor. “İpsala Sınır Kapısı” hangi ülkeye açılır?

8 EYLÜL HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: Yunanistan

Turkcell’in geliştirdiği canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması. Her gün saat 20:30’da Müge BOZ veya Merve TOY’un canlı sunumuyla yapılan yarışmada sponsorların katkılarıyla gerçek para ödülü verilmektedir. Yarışma akıllı telefon tablet gibi mobil cihazlara sahip olan kullanıcılara açıktır.