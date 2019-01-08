8 Ocak 12:30 Hadi ipucu sorusu: Koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren derneğin adı nedir?

Hadi ipucu sorusu belirlendi. 8 Ocak 12:30 Hadi yarışmasında, kurucuları devlet korumasından ayrılan; koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren derneğin adı ipucu sorusu oldu. İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı....

Hadi 12:30 yarışmasına dakikalar kala ipucu sorusu sosyal medyada paylaşıldı. Hadi ipucu sorusu, yarışmanın sosyal medya hesabından “İpucumuz 2007 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren bir dernekten geliyor. Kurucuları devlet korumasından ayrılan; koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren derneğin adını bilen var mı?” şeklinde paylaşıldı. Hadi ipucu sorusu olan Koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren derneğin adı nedir? sorusunun yanıtı…

HADİ İPUCU SORUSU BELLİ OLDU

SORU: Koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren derneğin adı nedir?



YANIT: Hayat Sende Derneği