80 yaşındaki kadının meyvelerine zabıta el koydu

Bursa'nın en eski köylü pazarı Tahtakale'de AKP’li Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri, köyünden getirdiği meyveyi pazarda satmaya çalışan 80 yaşındaki kadının ürünlerine el koydu.

Yetiştirdiği meyveler, zabıta aracına konan yaşlı kadının feryadı yürekleri sızlattı. İsmi öğrenilemeyen yaşlı kadın, “Köylüyü öldürün. Ne bu böyle hergün hergün. Ne olcak bu milletin hali böyle. Yazıklar olsun be” diyerek zabıta ekiplerine tepki gösterdi.

AKP’Lİ BAŞKAN AKP’Lİ BAŞKANA GÖNDERME YAPTI

AKP’li Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AKP’li Osmangazi Belediyesi'ne sosyal medya hesabından bir göndermede bulundu. Aykurt paylaşımında, “Göreve başladığımız günden bu güne üretici köylülerimizden pazar işgaliye ücretini kaldırdık ve köylülerimize güzel imkânlar sunduk. Bizim işimiz gönül işi. Köylü milletin efendisidir. Üreticilerimizin emrindeyiz” ifadelerini kullandı.

“VİCDANINIZI NE YAPTINIZ?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da yaşlı kadına yapılan haksızlığa sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sarıbal paylaşımında, “Vicdanınızı ne yaptınız? Devlete milyarlarca lira vergi borcu olan yüzsüzlere bir şey olmazken, yandaş şirketlerin milyarlarca lira borcu affedilirken, kendi emeğiyle ürettiği birkaç kasa meyveyi satmaya çalışan 70 yaşında bir kadına bu yapılan hangi vicdana sığar. Utanın…”dedi.