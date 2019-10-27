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GALERİ 800 kişilik mezar yeri kazdılar 27 Ekim 2019 12:59
1 Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu bölgesinde kış mevsimiyle birlikte mezar kazımı da büyük bir sorun oluşturuyor.
2 Erzurum’da hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi ile toprak buz tutunca mezar açmak isteyen görevliler zor anlar yaşıyor.
3 Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi başlamadan önlemini alarak ilk etapta 800 mezar kazarak hazır hale getirdi.
4 Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı.
5 Belediye işçileri kışlık mezar hazırlığının yorucu olduğunu ancak kışın çok rahat ettiklerini söyledi. İşçilerden biri, "Kışın bir mezar kazmaktansa yazın 10 mezar kazmaya razıyız. Kışın toprak öylesine donuyor ki beton gibi oluyor" dedi.
6 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kışın toprak taş gibi oluyor. Yaklaşık bir metre kar yağıyor. Şu ana kadar 800 mezar yeri kazdık. Kış korkusu yaşamıyoruz" diye konuştu.
Son güncelleme 13:02 | 27 Ekim 2019
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