800 yıllık medreseyi Millet Kıraathane’si yaptılar, rutubetten kapattılar

Tarihi Hatuniye Medresesi 8 ay Millet Kıraathanesi olarak hizmet verdikten sonra Mayıs ayında geçici olarak hizmete kapatıldı. Kıraathanenin uzun zaman geçmesine rağmen açılmaması üzerine araştırma yapan Kalaycı, tarihi yapının nem ve rutubetten kaynaklı kapatıldığını öğrendi.

“DAHA ÖNCE DE KAFE OLARAK KULLANILMIŞ”

31 Mart seçimlerinde AK Parti’li Ertuğrul Çalışkan’dan Karaman Belediye Başkanlığı görevini devralan Kalaycı,tarihi medreseyi amacına uygun bir şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek, “Tarihi medrese Millet Kıraathanesi'ne dönüştürülmeden önce de kafe olarak kiraya verilmiş ve ciddi tahribata uğratılmış. Şu an tahrip edilen bu tarihi dokuyu kurtarmaya yönelik çalışmalarımıza başladık. Millet Kıraathanesi için daha uygun bir yer bulursak oraya taşıyacağız ” ifadelerini kullandı.

HATUNİYE MEDRESESİ’NİN TARİHİ

Karaman İl merkezinde yer alan Hatuniye Medresesi, Osmanlı Sultanı Murat Hüdavendigar’ın kızı, Karamanoğlu Alaaddin Bey’in karısı Nefise Sultan tarafından, 1382 yılında yaptırılmıştır. Medrese açık avlulu, tek eyvanlıdır. Medresenin avlusu revaklarla çevrili olup doğu ve batı cephelerinde öğrenci hücreleri yer alır. Medresede yapı malzemesi olarak kesme taş kullanılmıştır. Yapıda süsleme taçkapı, eyvan kemeri, köşe odaların girişlerinde yoğunluk gösterir. Süslemelerde geometrik motifler yanında, bitki motifleri, rumi ve palmetler, yazı, kuşakları ana şemayı oluşturur.